VEENDAM – Kom zaterdag 14 mei taalspelletjes spelen in Bibliotheek Veendam. In het Taallab kunnen kinderen maandelijks meedoen aan activiteiten gericht op taal en lezen.



Het Taallab is er voor kinderen uit groep 6 t/m 8 die wat extra’s willen op het gebied van taal en lezen. Tijdens de maandelijkse middag in Bibliotheek Veendam gaan we op speelse wijze werken aan lees- en woordbegrip. We doen dit aan de hand van taalspellen, (voor-)lezen en quizzen.



Het Taallab is er elke tweede zaterdag van de maand. Zaterdag 14 mei begint het Taallab om 13.30 uur en duurt het tot 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig en de deelname is gratis.



Het Taallab is een initiatief van de Multiculturele Vrouwen Veendam en Biblionet Groningen.

Ingezonden