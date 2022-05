Uitstel informatieavond Zonnepark Turfweg (Blijham)

BLIJHAM – Op woensdagavond 11 mei had duurzaam energiebedrijf Pure Energie bij de A.S.V.B.

voetbalvereniging een informatieavond gepland over het beoogde Zonnepark Turfweg in Blijham.

Op verzoek van gemeente Westerwolde stelt Pure Energie deze informatieavond uit totdat er

meer duidelijk is over de evaluatie van het beleid voor zonne- en windenergie.



Zorgvuldig proces

Pure Energie hecht groot belang aan een zorgvuldig proces met de omgeving. Dat doet de Twentse

ontwikkelaar door inwoners vroegtijdig te informeren en te betrekken bij de uitwerking van het plan

voor een zonnepark. De omgeving heeft onder andere invloed op de landschappelijke inpassing van

het zonnepark en krijgt de mogelijkheid financieel te profiteren. Bij een zorgvuldig proces hoort ook

goede afstemming met de gemeente en andere stakeholders. Deze afstemming heeft de doorslag

gegeven bij het besluit om de informatieavond tijdelijk uit te stellen. De gemeente Westerwolde

heeft Pure Energie verzocht haar evaluatie van het beleid voor zonne- en windenergie af te wachten

en om de aangekondigde informatieavond te annuleren.



Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen rondom Zonnepark

Turfweg, bijvoorbeeld als er een nieuwe datum voor de informatieavond bekend is, kunnen zich via

www.zonneparkturfweg.nl inschrijven voor de nieuwsbrief.



Evaluatie beleid voor zonne-en windenergie

De gemeente Westerwolde heeft de wens om in 2035 energieneutraal te zijn en wil daarbij secuur

omgaan met de locaties en de aanpak voor de ontwikkeling van duurzame energie. Daarom is de

gemeente nu aan het bekijken of ze haar beleid voor het opwekken van zon- en windenergie kan

verbeteren met een evaluatie. Hiervoor deelde ze in februari 2022 een vragenlijst met inwoners om

verbeterpunten op te halen. De evaluatie van het beleid is nog niet afgerond.



Over Zonnepark Turfweg

Het beoogde zonnepark in Blijham, ten noorden van de Turfweg, beslaat een gebied van circa 18

hectare. Naar verwachting kan het zonnepark jaarlijks ongeveer 24 miljoen kilowattuur (kWh) per

jaar aan elektriciteit opwekken. Dat is ongeveer 19 procent van het totale elektriciteitsverbruik van

gemeente Westerwolde.

Ingezonden