V.V. Veelerveen op weg naar kampioenschap

VEELERVEEN – Gistermiddag werd ook de achttiende competitiewedstrijd van V.V. Veelerveen in de vijfde klasse winnend afgesloten. Woltersum werd met 5-2 naar huis gestuurd.

Het duurde even, voordat de eerste goal gescoord werd. Het veldoverwicht was er zeker, maar pas na een half uur spelen opende Jelle Oost de score voor de thuisploeg. Het tweede doelpunt viel kort daarna. Tim Kampshoff was de doelpuntenmaker. Kort voor rust schoot Jesse Bergman op de goal, maar het schot werd door de verdediging van Woltersum met de hand tegengehouden: penalty!

En die werd benut door Jelle Oost. Met deze stand, 3-0 gingen de heren naar de kleedkamer voor de thee.

Na de thee scoorde Veelerveen nog twee keer. Yannick Kruizinga schoot na een kwartier spelen de bal boven in de kruising: 4-0 en Jelle Oost benutte een tweede penalty. In eerste instantie werd de strafschop gepareerd, maar omdat spelers van Woltersum te vroeg inliepen, moest de penalty over. En toen was het wel raak.

In het laatste kwartier maakte ook Woltersum nog twee goals. Er vielen te veel gaten in de Veelerveenster verdediging, waar de bezoekers dankbaar gebruik van maakten. En zo werd de eindstand bepaald op 5-2.

Veelerveen is nu nog drie punten verwijderd van het kampioenschap! Bij winst aanstaande donderdag thuis tegen THOS kan het kampioenschap gevierd worden. Deze wedstrijd begint om 19.30 uur op het sportpark in Veelerveen.

De foto’s van de wedstrijd Veelerveen – Woltersum zijn gemaakt door Reinier Edens. Kijk voor een overzicht van alle foto’s op zijn website.