EMMEN – Eindelijk weer een Kids Praise met als thema “Feest”



De Laatste Kids Praise was inn december 2019 in het Pagecentrum in Stadskanaal maar nu staat het weer op het programma.

Op zondagmiddag 15 mei om 15.00 uur zal er voor het eerst een Kids Praise plaatsvinden in de Stadskerk in Emmen.

Een gedreven jonge groep mensen uit de omgeving Zuidoost Drenthe en Groningen heeft al jarenlange ervaring om hele leuke kinderdiensten te organiseren.

Naast de jaarlijkse Kersteditie in Stadskanaal komt het spektakel nu in de Stadskerk in Emmen met het thema “Feest!”.

Tijdens deze bijzondere middag zal het verhaal verteld worden van de Koning die een groot feest wilde geven, maar al zijn vrienden konden niet komen en hadden een excuus.

Het team van Kids Praise heeft een moderne twist aan dit verhaal gegeven. Samen met verschillende kinderliedjes wordt het een groot Feest! Entree is gratis.

Over Kids Praise:

Kids Praise bestaat nu zo’n zes jaar en organiseert jaarlijks een kinderkerstfeest in het Pagedal in Stadskanaal.

In corona-tijd heeft het team een paar live streams georganiseerd, speciaal voor kinderen.

Naast een Kerstdienst kwamen daar ook twee kinderdiensten bij met het thema “Superheroes” en een Paasdienst.

Nu komt Kids Praise voor het eerst weer fysiek in de Stadskerk in Emmen.