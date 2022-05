Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 10 mei, 08.00 uur door John Havinga

VANDAAG VEEL BEWOLKING | DE KOMENDE TIJD OVERWEGEND DROOG

Het is vandaag een bewolkte dag en de zon zal behoorlijk worden afgeschermd. De temperaturen komen te liggen rond 22 graden, bij een matige wind die uit het zuidwesten tot westen komt. Vanavond en vannacht blijft het droog, met een paar opklaringen en minima rond 12 graden.

Morgen wordt het minder warm en het is wisselend bewolkt met af en toe ook zon. De dag verloopt droog, bij een matige zuidwestenwind en de temperaturen schommelen rond 19 graden. In de late avond en nacht naar donderdag is het bewolkt en zou er wat lichte regen kunnen vallen. Donderdagochtend trekken er enkele buien over en in de loop van de middag wordt het dan weer droog.

Het wordt daarna wat minder warm met donderdag en vrijdag maxima rond 17 graden. In het weekend wordt het rond 18 graden. In de nachten liggen de temperaturen tussen 4 en 7 graden. Vanaf vrijdag blijft het vervolgens weer een lange tijd droog en vrij zonnig.