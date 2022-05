Geslaagde samenwerking Julians Stichting en de Schaapsberg

ZANDBERG – Moederdag 2022 was voor de vrijwilligers van Julians Stichting erg vroeg opstaan. Zij meldden zich al op tijd bij Partycentrum De Schaapsberg in Zandberg voor het rondbrengen van de moederdagontbijtjes. De weken ervoor konden mensen al ontbijtjes bestellen. Dat werd enorm goed opgepikt door Musselkanaal en omstreken. Er sloot zich ook een bedrijf aan (Velgsib uit Stadskanaal) die alle werknemers op die zondagochtend wilde verrassen met een ontbijtje. Ook zij leverden enkele chauffeurs die die zondagochtend meehielpen met de bezorging.

‘Door de inzet van het bestuur en de vrijwilligers van de stichting én de hulp van Velgsib hebben we heel wat moeders mogen verrassen op deze moederdag. We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat we zoveel ontbijtjes zouden verkopen. Mede, omdat de lockdown voorbij is en mensen weer bij elkaar op visite mogen. Maar het heeft ons in positieve zin verrast en zijn erg blij dat deze actie wederom een mooi succes is geworden.’ Aldus Anja Hartlief, eigenaresse van De Schaapsberg.

Uiteindelijk hebben ze met een team van 16 vrijwilligers op zondag 8 mei 280 ontbijtjes mogen klaarmaken en rond brengen. De voorbereidingen en distributie waren goed voorbereid en uiteindelijk is alles op het juiste adres terechtgekomen. Trots zijn Martin en Anja op alle vrijwilligers die hebben meegeholpen. Iedereen wist precies wat hij/zij moest doen en was erg enthousiast. Van elk besteld ontbijtje gaat er € 2,00 naar de stichting. Uiteindelijk komt het eindbedrag (inclusief giften) van deze actie op € 710,00.

De actie werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Anja: ‘Hoe en wat het volgend jaar gaat worden zien we in de loop van volgend jaar, maar het lijkt toch echt wel een mooie traditie te worden.’

