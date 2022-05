Hulp voor huishoudens in gemeente Stadskanaal met financiële problemen door hoge energieprijzen

STADSKANAAL, ZWOLLE – De energierekening is voor mensen met een laag inkomen steeds moeilijker te betalen. De overheid komt deze huishoudens tegemoet met een energietoeslag. De VoorzieningenWijzer helpt inwoners om de hulp te krijgen waar ze recht op hebben. Via Datgeldtvoormij.nl vinden mensen makkelijk de voorwaarden van de energietoeslag binnen hun gemeente. Bovendien wordt via een gratis adviesgesprek inzichtelijk voor welke overige toeslagen en regelingen inwoners in aanmerking komen. Huishoudens hebben al gauw € 500,- per jaar meer te besteden.

Voor veel huishoudens is de prijsstijging voelbaar in de portemonnee, maar de stijgingen treffen mensen met een laag inkomen het hardst. Ruim een half miljoen huishoudens in Nederland heeft te maken met energiearmoede. Zij hebben onvoldoende buffers om de extra kosten op te vangen. Een van de maatregelen die de gemeente biedt is €800,- energietoeslag. Martijn Boer, initiatiefnemer van De Voorzieningenwijzer vertelt: “Energiearmoede is een groot probleem. In Nederland is er een groot vangnet voor mensen met een laag inkomen. Maar veel mensen lopen in de praktijk vast om de regelingen te vinden die zij nodig hebben. De VoorzieningenWijzer helpt bij het vinden en aanvragen van regelingen, dat geldt ook voor de energietoeslag.” Via Datgeldtvoormij.nl vinden mensen een overzicht van de voorwaarden en de wijze waarop de toeslag aangevraagd kan worden.

Gratis in gesprek met een adviseur in gemeente Stadskanaal

Gemeente Stadskanaal biedt inwoners met een laag inkomen een gratis adviesgesprek met een adviseur van De VoorzieningenWijzer. Samen kijken ze welke toeslagen en/of regelingen nog meer voor hen van toepassing zijn. Boer vertelt: “Voor mensen is het fijn om in gesprek te gaan met een professional om te kijken waar je precies recht op hebt en hulp te krijgen bij het aanvragen daarvan. Een gesprek levert huishoudens gemiddeld €500,- netto per jaar op. Door de hoge inflatie is het belangrijker dan ooit dat mensen op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben.” Als onderdeel van het gesprek met de adviseur komt ook het thema energie aan bod. “De adviseurs onderzoeken of je recht hebt op energietoeslag. Ook kijken ze of je mogelijk nog recht hebt op lokale regelingen of andere toeslagen.” vervolgt Boer. Inwoners kunnen zich aanmelden via Datgeldtvoormij.nl.

Ingezonden