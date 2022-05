Inschrijving tweede editie Keileuke Knapzakroute Alteveer opengesteld

ALTEVEER – Vrijwilligersclub ‘Activiteiten Alteveer gn’ organiseert op zaterdag 21 mei in samenwerking met MFC De Drijscheer een knapzakroute. Afgelopen jaar verschenen er zo’n 200 deelnemers aan de start. “Wij hopen de 21e ook weer veel mensen te mogen verwelkomen. Toen was er veel animo doordat er weinig te doen was door de coronamaatregelen. De reacties waren lovend. Niet alleen over de verrassende omgeving maar ook over de inhoud van de knapzakken”, zegt Judith Koops- van Hoorn, beheerder van De Drijscheer.

Drie verschillende routes

“Net als de vorige editie kunnen mensen kiezen tussen drie routes, op die manier hebben we voor iedereen een geschikte route om aan mee te doen. De route van 5 kilometer kun je gezellig doen samen met je gezin. Er is een fietsroute van 40 kilometer met superleuke pauzeplekken onderweg. Tot slot is er de route van 12 kilometer welke geschikt is om te wandelen, fietsen of af te leggen met je paard,” aldus initiatiefneemster Jessica van Ravenhorst.

Je kunt starten vanaf 10.00 uur tot ca. 14.00 uur bij De Drijscheer.

Aanmelden

Aanmelden voor de Keileuke Knapzakroute kan nog tot en met 16 mei. Via de facebookpagina van Activiteiten Alteveer gn kom je bij een online inschrijvingsformulier waarmee je je eenvoudig kunt aanmelden of door op deze link te klikken https://forms.gle/XxhsiRvDw62Ug4Ev9

Ingezonden door Monique Fun. Foto 2: Freerk Boskers