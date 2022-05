DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vannacht is bij een horecagelegenheid aan de Am Stadtpark in Papenburg ingebroken. Hierbij raakte een deur beschadigd. De daders gingen er met twee bestelterminals vandoor. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Gistermiddag om 14.05 uur is bij een ongeval op de Splitting rechts in Papenburg een 69 jarige fietser zwaargewond geraakt. De man, die op het fietspad reed, werd door een 58 jarige bestuurder van een Ford Transit over het hoofd gezien toen deze vanuit een inrit over het fietspad de weg wou oprijden.

Tussen 7 en 9 mei is bij een school aan de Russellstraße in Papenburg een raam van dubbel glas ingegooid. Hiervoor werden meerdere stenen gebruikt. De schade wordt op 300 euro geschat.

Dörpen

Tussen 6 en 9 mei is uit een mobiele kraan van een bouwbedrijf 150 liter diesel gestolen. De kraan stond op dat moment aan de Industriestraße in Dörpen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Sustrum

Op 6 mei werd ’s avonds om negen uur op een veld aan de Dorfstraße in Sustrum een dode ree aangetroffen. Het dier bleek te zijn geschoten. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet door een erkende jager is gebeurd. De politie zoekt getuigen.

Meppen

Bij een ongeval op de Industriestraße in Meppen is gistermiddag om één uur een 57 jarige fietsster gewond geraakt. De vrouw gaf geen richting aan toen zij linksaf het terrein van een bedrijf wou oprijden. Een achter haar rijdende 22 jarige bestuurder van een Citroën wou haar precies op dat moment inhalen. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de fietsster zwaargewond.