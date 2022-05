Nieuws van de Vereniging Bevordering Toerisme (VBT) Sellingen

SELLINGEN – De VBT Sellingen heeft haar kantoor in Sellingen aan de Dorpsstraat nummer 8, opzij van de Hof van Sellingen en is alweer geopend vanaf Pasen. Met uitzondering van de maandag is het kantoor iedere middag van 13.00 tot 16.00 uur geopend en wordt bemand door een groep enthousiaste vrijwilligers. Graag geven zij de bezoekers advies of beantwoorden de vragen die gesteld worden.

Jaarlijks biedt de VBT de gelegenheid aan een amateur kunstenaar uit het dorp om te exposeren en dit jaar is dat Annie Henssen. Informatie over Annie zelf en haar werk maar ook over alle activiteit van de VBT is te vinden op de site www.vbtsellingen.nl



De VBT heeft veel te bieden. Zo zijn er veel wandel- en fietsroutes en is er het boekje ‘ Strunen door het dal van de Ruiten Aa ‘. Dit boekje is geheel aangepast aan de her-meandering van de Ruiten Aa en bevat verschillende wandelingen die achter elkaar maar ook afzonderlijk van elkaar gelopen kunnen worden. Daarnaast zijn er natuurlijk de vele fiets- en wandel kaarten, alsook de knooppunten kaarten.

Verder is er veel informatie over de overnachtingsmogelijkheden, eetgelegenheden, culturele activiteiten en wat er zoal te bezoeken is in de regio. Kortom te veel om op te noemen.



Jaarlijks organiseert de VBT in juli augustus de avondfiets 3-daagse. Drie grote en kleinere afstandsroutes worden uitgezet en leiden u langs de mooiste plekken in Westerwolde.

Op zaterdag 14 mei a.s. is de VBT met een kraam te vinden op de Brink in Sellingen in het kader van het evenement SELLINGEN ACTIEF de verenigingspresentatie van Sellingen.

VBT Sellingen

Dorpsstraat 8

9551AE Sellingen

06-83598552

Email: vbtsellingen@gmail.com

Website: www.vbtsellingen.nl

Ingezonden