GeslaagdeMasterclass Vrijwilligersmanagement

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 11 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL BEWOLKING | DE KOMENDE TIJD MEER ZON

Het zal vandaag een overwegend bewolkte dag zijn en wat lichte regen is onderweg mogelijk, maar pas in de loop van vanavond is er kans op wat meer regen. Mogelijk valt er dan tot het begin van de nacht 1 tot 3 mm. Ondertussen wordt het nog vrij warm met een maximumtemperatuur van 21 graden, de wind is matig en later af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten (dat is windkracht 3 tot 5).

Vannacht valt er eerst dus nog een beetje regen maar het zal opklaren en daardoor kunnen we voor morgen mooie zonnige perioden verwachten. Er is dan een matige tot vrij krachtige westenwind en de maximumtemperatuur is met 18 graden weliswaar wat lager dan vandaag, maar voor het idee is door de zon een stuk mooier.

Vrijdag is er weer wat meer bewolking maar af en toe is er ook nog wel zon en het blijft vrijwel overal droog. Het weekend is sowieso droog met zaterdag vrij veel wolkenvelden maar zondag is echt zonnig. Vrijdag is het 18 á 19 graden, in het weekend 20 á 21 graden. En na het weekend zou daar nog een aantal graden bij kunnen komen: dan komt de 25 graden-grens in zicht.