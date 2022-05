Gemeente Veendam helpt inwoners met een gezonde leefstijl

VEENDAM – In de gemeente Veendam zijn drie praktijken gestart met de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). De praktijken Fysio Topzorg, Fysiotherapie Torenstraat en Isabelle Blaes zetten zich samen met de gemeente in voor een gezonde leefstijl. De GLI is een tweejarig traject voor inwoners met overgewicht. Ze krijgen begeleiding van een leefstijlcoach. Vanuit de gemeente krijgen zij begeleiding van een beweegcoach voor beweegactiviteiten.

Wethouder Ans Grimbergen: “Veel mensen willen graag gezond zijn en zich gezonder voelen, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Het programma van de gecombineerde leefstijl interventie biedt inwoners de kans om onder goede begeleiding van een leefstijlcoach aan de slag te gaan. In dit GLI-programma gaat het om een combinatie van gezond eten, bewegen en er met elkaar over praten. Samen is het vaak makkelijker dan alleen. Met begeleiding van de leefstijlcoach weet je na twee jaar alles over gezonder leven, hoe je het beste kunt bewegen en hoe je dit zelfstandig kan volhouden.”

Beweegprogramma

Naast het programma dat de deelnemers volgen bij een leefstijlcoach krijgen zij ook een gratis beweegprogramma aangeboden. Het beweegprogramma bestaat uit een wekelijkse beweegactiviteit met als doel de deelnemers kennis te laten maken met bewegen en de beweegaanbieders in de gemeente om zo de doorstroming naar het structurele aanbod te vergroten.

Het beweegprogramma is laagdrempelig, de lessen vinden plaats in een gymzaal en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Naarmate het project vordert vinden de activiteiten steeds meer op andere sport- en beweeglocaties plaats en wordt de samenwerking gezocht met de lokale sportaanbieders. Het beweegprogramma wordt op drie momenten in de week aangeboden door een medewerker van Veendam Beweegt, het sportplatform van de gemeente Veendam. Om deel te kunnen nemen aan de Gecombineerde Leefstijlinterventie is een verwijzing nodig van de huisarts. Het programma wordt vergoed vanuit de zorgverzekering en het eigen risico wordt niet aangesproken. Ook deelnemen aan het beweegprogramma is gratis.

Fysio Topzorg – programma De Beweegkuur

Manon Lindeboom, leefstijlcoach en fysiotherapeut bij Fysio Topzorg: “Deelnemers worden bij de BeweegKuur begeleid door verschillende professionals. Dit zijn de leefstijlcoach, een fysiotherapeut en een diëtist. Deze professionals werken nauw samen en kijken samen met de deelnemer waarmee ze kunnen helpen om iemand fitter en gezonder te laten voelen. Het doel van de BeweegKuur is gezondheidswinst voor iedere deelnemer. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten. Denk bijvoorbeeld aan slaapritme, stress, voedingspatroon en dagelijkse beweging. Al deze aspecten kunnen invloed hebben op de gezondheid. De contactmomenten zijn zowel individueel als in groepsverband.”

Heleen Spelde – Fysiotherapie/programma Slimmer

“Veel mensen vinden het lastig om zelfstandig aan de slag te gaan met gezonder leven. Het SLIMMER programma helpt hierbij. Een begeleidingsteam ondersteunt de deelnemer bij het aanpassen van het voedingspatroon en beweegpatroon. Dit begeleidingsteam bestaat uit een diëtiste, een fysiotherapeut en een leefstijlcoach. Naast meer bewegen en gezondere voeding is er aandacht voor meer aspecten van een gezonde leefstijl, zoals gezond slapen en het verminderen van stress. Het programma is deels individueel en deels in een groep.”

Isabelle Blaes, leefstijlcoach – Cool programma

CooL staat voor Coachen op Leefstijl. Het doel van CooL is dat de deelnemer gezonde gewoontes gaat bedenken (met mijn hulp natuurlijk) en oefeningen die bij het leven van de deelnemer passen. Die gezonde gewoontes gaan ervoor zorgen dat de deelnemer afvalt en zich fitter gaat voelen en het vergroot ook het zelfvertrouwen. Vertrouwen hebben in jezelf voelt goed en het maakt het makkelijker om je gezonde gewoontes en het gewicht dat bij jou past vast te houden. Bij CooL heb je zowel de groepsbijeenkomsten als individuele gesprekken.”

”Door een samenwerking met de gemeente kunnen we ons inzetten op preventie. Inwoners kunnen de gecombineerde leefstijl interventie volgen en ook meedoen met de beweegactiviteiten in de gemeente. Het is uniek dat er in 1 gemeente drie verschillende interventies worden aangeboden”, legt Danielle Nijkamp, projectmanager Preventie van Menzis uit.

