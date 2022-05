Gesprek over nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Oldambt

SCHEEMDA – De gemeente Oldambt gaat op 12 en 16 mei 2022 in gesprek met raad, omwonenden en andere direct betrokkenen over een nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarbij gaat het om het pand van de Rabobank in Scheemda. Het college is voornemens om dit pand in te gaan zetten, maar wil vooraf in gesprek over hoe dat op een goede manier kan.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “Naast de opvang in twee hotels in Winschoten, blijven we verder kijken naar opvangmogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen. Huis en haard moeten verlaten en vluchten voor oorlog, is vreselijk. Deze mensen hebben onze hulp nodig. Bovendien is onze opdracht om in de regio 2.000 opvangplekken te realiseren, nog niet voltooid.”

Omwonenden zijn per brief uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. Heeft u geen brief ontvangen? En wilt u wel komen? Neem dan contact op met de gemeente via info@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer of bel (0597) 48 20 00.

Ingezonden