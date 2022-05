DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Tussen 10 mei 18.00 uur en 11 mei 09.00 uur is vanaf het terras bij een woning aan de Neuschanzer Straße in Bunde een zwarte herenfiets van het merk Gazelle gestolen.

Meppen

Op 7 mei vond rond 18.30 uur op de Meppener Straße een aanrijding plaats. Een 20 jarige bestuurder van een zilvergrijze Mercedes-Benz Viano werd vlak voor de afslag naar de Rheiderlandstraße door een persoon op een zwarte motor ingehaald. Op dat moment kwam hem een vrachtwagen tegemoet. De 20 jarige moest remmen en uitwijken om een aanrijding tussen de motor en de vrachtwagen te voorkomen. Hij verloor daarbij de controle over zijn wagen en botste tegen de vangrail. Zijn auto raakte daarbij beschadigd; de schade wordt op 3.000 euro geschat. De motorrijder is er vandoor gegaan. De politie roept getuigen van het ongeval op om contact op te nemen.

Tussen dinsdag en woensdag is uit meerdere bouwvoertuigen diesel gestolen. De machines stonden aan de An der Beeke in Meppen. De schade bedraagt 5.300 euro.

Papenburg

Woensdagochtend is rond vijf uur ingebroken bij een sportcafé aan de Alter Kirchplatz in Papenburg. Nadat de deur met geweld was opengebroken werden de ruimtes doorzocht. De buit bestond uit contant geld. De schade wordt op 8.000 euro geschat.

Renkenberge

Tussen dinsdagavond en woensdagochtend is bij een sportveld aan de Wahner Straße in Renkenberge ingebroken. De daders kwamen het terrein via een omheining op en gingen er met een robotmaaier vandoor. De schade bedraagt 26.000 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Lathen.

Haren

Woensdagmiddag is tussen 13.30 en 13.40 uur op de rotonde van de Wesuweer Straße/ Krüssel een 14 jarig meisje door een gele personenauto aangereden. Zij raakte daarbij lichtgewond. De veroorzaker van het ongeval is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.

Leer

De A28 is tussen de afslagen Leer-Ost en Filsum vanwege een ongeval bijna twee uur afgesloten geweest. Het ongeluk gebeurde toen rond elf uur vanmorgen een 63 jarige inwoner van Weener met zijn Toyota achterop de VW Caddy, met daarachter een aanhanger, van een 50 jarige man uit Oldenburg reed. De aanhanger sloeg over de kop en kwam op de linker weghelft tot stilstand. De 52 jarige bestuurder van een bus kon niet meer op tijd remmen en knalde tegen de aanhanger. De bestuurders van de Toyota en de VW Caddy zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.