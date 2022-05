Lezing Landschapsbiografie van Westerwolde

STADSKANAAL – Op dinsdag 31 mei geeft historicus Jochem Abbes een lezing over het boek ‘De Landschapsbiografie van Westerwolde’ in de Bibliotheek van Stadskanaal. In dit boek, van meer dan zeshonderd pagina’s, is alle kennis over het landschap en de geschiedenis van Westerwolde op een hele toegankelijke manier opgenomen. Historicus Jochem Abbes, tevens werkzaam bij de gemeente Westerwolde, is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van het boek.

Hij geeft aan dat een duurzame samenleving niet mogelijk is zonder kennis van alles wat eigen is aan Westerwolde. Tijdens deze lezing gaat hij details verscherpen van de bijzondere landstreek Westerwolde en gaat hij dieper in op de thema’s van het boek.

De lezing begint om 19.30 in de Bibliotheek van Stadskanaal. Kosten zijn 5 euro, inclusief koffie en thee.

