Ommelander Ziekenhuis viert Dag van de Verpleging

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 12 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE DAG | MORGEN MEER BEWOLKING

Het is opnieuw een vrij zonnige dag, al ontstaat er vanochtend stapelwolken en af en toe zijn er vanmiddag geheel bewolkte momenten. We hebben tegen die tijd windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten, de maximumtemperatuur is vanmiddag zo’n 18 graden.

Morgen wordt het ook ongeveer 18 graden. Dan overheerst de bewolking en er kan vannacht en morgenochtend soms wat motregen vallen. Morgenmiddag- en avond worden opklaringen juist weer wat breder. Morgenochtend waait het redelijk door met windkracht 4 tot 5, later neemt de wind wat af.

Want zaterdag is het relatief rustig met zon en een paar stapelwolken, een veranderlijke wind, en een maximum van 20 tot 22 graden. Zondag is sowieso een zonnige dag, dan draait de wind naar het oosten. Na het weekend kan het nog wat warmer worden, met veel zon en kans op een enkele regen- of onweersbui.