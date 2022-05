Pinksterfestival Amazing Grace op de Sikkenberg

ONSTWEDDE – Pinksterfestival Amazing Grace noorden op de Sikkenberg



Het Pinksterfestival van het noorden Amazing Grace vindt plaats van 3 tot 6 juni op camping de Sikkenberg.



Vier dagen lang is er van alles te beleven op het vakantiepark Sikkenberg: concerten van bekende artiesten zoals Kees Kraayenoord (Mozaiek worship), Ralph van Manen & band, Love Revolution met Hanne de Vries en Eline Edens, Sharon Kips & band, Irma Dee & band, Zandtovenaar Gert van der Vijver en Laeh Jozanna.

Er is een kinderdienst, verschillende workshops waaronder een graffiti en DJ workshop en een heuse silent disco!

De zondag staat in het teken van een het vieren van Pinksteren en is er een dienst met spreker Gerrit Lolkema en medewerking van de Amazing Grace huisband.

Het festival wordt afgesloten met een optreden van cabaretier Timzingt en aansluitend een knallend optreden van Trinity.

Er is plaats voor maximaal 1200 mensen op het veld bij het hoofdpodium.

Op deze manier houden we het festival kleinschalig en is de beleving intens.

Informatie.

Er is meer informatie te vinden op www.gospelfestivalonstwedde .nl, daar staat het gehele programma online.

Er kunnen arrangementen geboekt worden met overnachting, maar er kunnen ook weekend-, dag- en concerttickets besteld worden. De prijzen variëren van € 10,00 voor een los concert tot € 60,00 voor een heel weekend (zonder overnachting). De dienst op zondagochtend is gratis te bezoeken voor iedereen die dat wil.

