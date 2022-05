Westerwolde ontvangt koploper Musselkanaal op de Barlage

VLAGTWEDDE – Na de succesvol afgesloten wedstrijd van afgelopen zondag tegen SVV ’04 in Schoonebeek, staat er voor Westerwolde andermaal een thuiswedstrijd op het programma. Donderdagavond 12 mei (vanavond dus) komt koploper Musselkanaal naar Vlagtwedde. Het eerste duel tussen beide teams eindigde op 27 februari in een 3 – 2 overwinning voor Westerwolde. Gelet op het feit dat Musselkanaal in de huidige competitie alleen nog maar deze wedstrijd heeft verloren, kan deze prestatie van Westerwolde nog steeds als bijzonder worden beschouwd. Voor de rest won Musselkanaal zeventien keer en speelde het twee keer gelijk. Mocht de komende midweekse wedstrijd voor Westerwolde ook een positief resultaat opleveren, dan zou dat een mooie opsteker voor de thuisploeg zijn en bovendien de strijd om het kampioenschap in 3C misschien nog weer nieuw leven kunnen inblazen.



De Musselkanaalsters staan op dit moment dus op de eerste plaats in de tussenstand. Uit de 20 gespeelde wedstrijd heeft het team van trainer Wessel Woortman tot dusver 53 punten verzameld. Het doelsaldo van Musselkanaal is 74 – 17. Westerwolde is weer terug in de top-5 van de ranglijst met nu 31 punten uit 19 wedstrijden en een doelsaldo van 32 – 36. Gelet op de uitslag van de eerste wedstrijd tussen beide ploegen, zal ook deze ontmoeting tussen Westerwolde en Musselkanaal vast en zeker weer een boeiend treffen worden. Te meer daar Musselkanaal bij winst vanavond en verlies van HOC op hetzelfde moment tegen Bellingwolde het kampioenschap en daarmee promotie naar de tweede klasse kan vieren. Reden genoeg om vanavond sportpark De Barlage met een bezoekje te vereren.



De wedstrijd in Vlagtwedde begint om 19.30 uur en staat onder leiding van arbiter W.G. Nigro uit Assen. De wedstrijdbal is aangeboden door café ’t Oal Kroegie uit Bourtange, waardoor dit bedrijf tevens wedstrijdsponsor is. Pupil van de week is Timo Groeneveld.



Zondag 15 mei staat er een uitwedstrijd voor de Vlagtwedder formatie op het programma. Dan wordt de tocht naar Erica aanvaard, waar het plaatselijke SC Erica haar opwachting zal maken. Die wedstrijd begint om 14.00 uur.

Ingezonden