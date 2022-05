Nieuw seizoen Veur Aaltied van start

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 13 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG VEEL BEWOLKING | ZONNIG WEEKEND

Het is allemaal minder mooi dan gisteren want in ieder geval vanochtend is het tamelijk bewolkt en er is zelfs kans op een beetje regen of motregen. Vanmiddag komt de zon er af en toe wat beter bij en het wordt ongeveer 18 graden, de wind is matig uit het zuidwesten met windkracht 3 tot 4.

Morgen zijn er duidelijk meer zonnige perioden en later op de dag is het vrij zonnig tot zonnig. Er is dan een zwakke wind uit richtingen tussen west en noord, en het wordt direct wat warmer met een maximum van 21 graden.

Zondag is een echt zonnige dag met een matige oostenwind en een maximum rond 23 graden. En maandag is het nog een paar graden warmer maar het wordt dan tamelijk vochtig. Dat geeft bewolking en verspreid wat regen en onweer over de regio. Het zou maandag dus een tijdje kunnen regenen, en mogelijk valt er dinsdag of woensdag ook een regen- of onweersbui. Maxima volgende week tussen 23 en 28 graden.