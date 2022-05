Leerlingen Hendrik Westerschool uit Oude Pekela geven circusshow in echte circustent

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 14 mei, 08.30 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIGE DAG | KOMENDE WEEK ENKELE (ONWEERS)BUIEN

We hebben dit weekend en met name vandaag flinke zonnige perioden en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt vanmiddag rond 20 graden, morgenmiddag kan het 22 graden worden. De wind is matig uit het westen tot noordwesten en wordt morgen matig uit het oosten (3-4).

Na een lange periode met droogte kunnen we eindelijk neerslag verwachten en komen er deze aankomende week enkele regen- en onweersbuien. Tot nu toe was er steeds sprake geweest van droogte, door de nabijheid van hogedrukgebieden. Nu zien we die hogedrukgebieden wat oostelijker liggen en komen er randstoringen en lagedrukgebieden over ons heen, de komende tijd.

Maandag komen de eerste buien met een matige zuidoostenwind en maxima van 23 à 24 graden. Met name in de middag en avond krijgen we enkele regen- en onweersbuien. Dinsdag is dan een droge en vrij zonnige dag, maar woensdag tot en met vrijdag moeten we ook weer rekening houden met enkele regen- of onweersbuien. Maxima volgende week tussen 23 en 26 graden.