Radiozendamateurs leggen contact met collega’s in binnen- en buitenland

WINSCHOTEN – Bij Museum Stoomgemaal Winschoten zijn dit weekend radiozendamateurs actief .

Dit weekend, op de internationale Molen- en Gemalendagen, zijn vanaf molens en gemalen wereldwijd radiozendamateurs actief (Mills On The Air ). Je zit natuurlijk met tijdzones, maar over de hele wereld verspreid proberen zendamateurs contact te leggen met molens en gemalen. Een Engelse molenaar en tevens zendamateur is er ooit mee begonnen. Dat spreidde zich eerst uit over Europa en vervolgens over de hele wereld.

Radiozendamateurs zijn ter verduidelijking geen etherpiraten! Ze mogen onder strikte voorwaarden zenden op afgesproken frequenties. Hiervoor heb je een licentie nodig; dus moet je eerst aan de studie en een examen afleggen.

Vandaag en morgen kunnen de radiozendamateurs bij Museum Stoomgemaal Winschoten je er alles over vertellen. Vanwege grootscheeps onderhoud aan de ketel en de stoommachine kunt u ze in het bijgebouw vinden. Buiten staan grote antennes opgesteld. Vanaf half tien vanmorgen werd er contact gelegd met collega’s in binnen- en buitenland.

Ook morgen zijn de radiozendamateurs aanwezig. De toegang is gratis. Het is van ongeveer 9.30 tot 16.00 uur. Dit hangt van het aantal bezoekers af. U kunt dan ook een kijkje in het stoomgemaal nemen. De vrijwilligers laten u graag de indrukwekkende machines zien.



Adres: Oostereinde 4, 9672TC Winschoten.

Info: PC1TK@VERON.nl

Website: www.stoomgemaalwinschoten.



Foto’s: Catharina Glazenburg