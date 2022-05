Alexander Broussard speelt Billy Joel

STADSKANAAL – Al tweemaal hebben we het concert moeten uitstellen, maar donderdag 19 mei mogen we hem dan toch eindelijk verwelkomen: Alexander Broussard met zijn solovoorstelling The Billy Joel Experience!



‘Tijdens deze boeiende solovoorstelling, leidt Alexander zijn publiek op zijn eigen unieke en gepassioneerde wijze door de opmerkelijke carrière van muzieklegende Billy Joel. Aan de hand van de mooiste liedjes van de grootmeester vertelt Alexander over de moeilijke beginjaren, de grote successen, de hoogtepunten en dieptepunten, de vrouwen en het onwaarschijnlijke vakmanschap van Billy Joel. Een ‘must-see’ voor de fan, een openbaring voor de liefhebber.



Alexander Broussard

Alexander is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een veelgevraagd en veelzijdig pianist/toetsenist en zanger/entertainer. Met een indrukwekkend cv dat start van de meest prestigieuze pianobars en doorloopt tot en met The Billy Joel Experience, Najib Amhali (PlusSupportAct), I Can See Your Voice (RTL4), Beau (RTL4), We Want More (SBS6), Crazy Piano’s, De Corona’s, Twarres en vele anderen, is Alexander op zowel grote als kleine podia door heel het land een graag geziene gast.



Billy Joel

De liedjes van Billy Joel behoeven geen introductie meer. Ze zijn deel geworden van ons collectieve geheugen. Hij behoort tot de meest succesvolle artiesten uit de popgeschiedenis en heeft meer dan 30 top tien hits op zijn naam staan. Zijn repertoire bestrijkt eigenlijk alle kanten wel van het pop-spectrum: natuurlijk de meezinger ‘Piano Man’ maar ook swingende rockers zoals ‘My life’, prachtige ballads zoals ‘She’s Always A Woman’ of lekkere pop zoals ‘Uptown Girl’. Stuk voor stuk klassiekers.

Het gaat een prachtige avond worden! Het begint om 20.00 uur.

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, reserveer tijdig! Dat kan via info@semsstraatkerk.nl

Ingezonden door Grieta Vosselman