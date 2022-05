Droomstart Van Kerk tot Kerk tochten

ZANDBERG, MUSSELKANAAL – Onder ideale weersomstandigheden vond vanmorgen de start plaats van de Van-Kerk-tot-Kerk tochten als onderdeel van de Granfondo Giro zonder Grenzen.



Bij verhindering van Beschermvrouw Baronin Caroline Freifrau von Landsberg-Velen (Schloss Dankern/D) nam Stephanie, Baronin von Landsberg-Velen de honneurs waar. Zij was voor het eerst in de Kanaalstreek en voelde zich meteen helemaal thuis in de kring van de organisatoren, sponsors. En passant kon ze de eerste fietsers en wandelaars begroeten op de in Italiaanse sferen omgetoverde binnenplaats van Sportschool (“Muckibude” in het Duits) Sports in Motion van Rick Tieben. Verrassend was de aanwezigheid van Frits Brink, oud-burgemeester van Stadskanaal, oud-voorzitter Provinciale Sportraad en initiator van de Werkgroep Sport van de Eems Dollard Regio.

Na een paar enthousiaste toespraakjes begaf het gezelschap zich naar het begin van de Schaalbergerweg, alwaar het begroetingsbord POORT VAN WESTERWOLDE werd onthuld.

Deze bijzondere tocht kan nog tot en met vrijdag 20 mei onder dezelfde kosteloze condities worden afgelegd. Een aanrader voor de hier verblijvende toeristen. Gelet op de reacties van de eerste deelnemers overweegt het bestuur van de Stichting Zandbergia deze historische tocht ook ná 20 mei voort te zetten.



Ingezonden door Wim Mensen

Foto’s: Ben Schomaker