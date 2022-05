Elize van der Kamp uit Beerta geslaagd voor damdiploma “Wiersma-zwart”

BEERTA, WINSCHOTEN – De 11 jarige Elize van der Kamp uit Beerta is woensdagmiddag 11 mei geslaagd voor het “Wiersma diploma” editie zwart. Het cursusboek “Wiersma zwart” behandelde in hoofdzaak het positiespel, diverse standaard combinaties, waaronder openingscombinaties, aangevuld met allerlei vormen van eindspel. Eigenlijk gaat elke cursus na de eerste basisbegrippen steeds dieper in op de materie van het damspel. Nadat het cursusboek is doorgenomen volgde een zogenaamd proefexamen, wat Elize met goed gevolg doorstond en daarna recht gaf op deelname aan het examen. Elize slaagde vervolgens met vlag en wimpel en kon uit handen van Geert Lubberink het felbegeerde diploma in ontvangst nemen.

Jeugdafdeling

Elize zit op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten dat op de woensdagmiddag damtrainingen verzorgt voor basisschoolleerlingen. Daarbij kunnen de jeugdleden opgaan voor een damdiploma, beginnende met het zogenaamde Van der Wal diploma. Daarna volgt het zogenaamde “Wiersma” boek.

Elize gestart met Van der Wal cursus

Elize is voor de zomervakantie in 2019, gestart met de basiscursus die opgaat voor het Van der Wal damdiploma. Deze cursus is vernoemd naar de reeds overleden ex wereldkampioen dammen Jannes van der Wal uit Groningen. Het Van der Wal diploma behandeld in principe de grondbeginselen van het dammen. Hierbij passeren alle spelregels, uiteraard met voorbeelden, de revue zoals: wit begint, slaan is verplicht (ook achteruit), echter damslag gaat niet voor het slaan met een schijf. Meerslag gaat echter wel voor. Een belangrijke spelregel is nog dat na de combinatie de schijven, of dam, van het bord mogen worden genomen. De “Coup Turc” is hiervan een praktisch voorbeeld. Tenslotte: je hebt nog een schijf, echter je kunt niet zetten, dan is de partij eveneens verloren.

Vervolg cursus “Wiersma”

De tweede damcursus is vernoemd naar de voormalig 6-voudig wereldkampioen dammen Harm Wierma uit het Friese Goutum. Deze cursus behandelt het vervolg van de basistheorie, zoals eenvoudige combinaties, positiespel, openingen, middenspel en eindspel. Tussen de bedrijven door wordt eveneens de opbouw van het damspel onder de aandacht gebracht. Dit alles wordt ondersteunt met de uitleg van de damtrainers, samen met het zogenaamde demonstratiebord om het dammen inzichtelijk te maken.

Vervolg cursus “Sijbrands wit”

Onderhand is Elize van der Kamp gestart met de “Sijbrands” cursus. Gemiddeld vergt zo’n cursus een 26 tal weken studie. De moeilijkheidsgraad ligt dan ook weer een stapje hoger. Dit is de volgende in de lijn van 11 diploma’s en is vernoemd naar de 2-voudig wereldkampioen dammen Ton Sijbrands. Deze cursus omvat veel standaardcombinaties, zoals: De Haarlemmer, Coup Philippe, Kaatsingszet, Hielslag, Coup Royal, Zetje van Weiss en de Coup Napoleon. Hier wordt ook weer de “streefstand” behandeld, in combinatie van de opbouw van een partij . Al met al gaat eigenlijk elke vervolgcursus stapje voor stapje dieper in op de theorie.

Dambegrippen

Bij alle opleidingen komen sowieso veel dambegrippen aan de orde zoals: lange lijn, korte vleugel, korte vleugelopsluiting (KVO), lange vleugel, lange vleugelopsluiting (LVO), vork, staart, oppositie, tric-trac lijnen, stille zet, lokzet, dwangzet, aanvallen, achterlopen, voorpost, plakker, tempozet, verdedigen, ruilen, offeren, doorbraakcombinatie, kroonschijf, doorbraaklijn, damlijn, achtergebleven schijf, hangende schijf, vierde lijn regel, vangstelling, lokzet, forcing, klaverblad, basislijn, Olympische formatie en Tsjizjov-kanon. Daarnaast kennen we nog veel spelsoorten bijvoorbeeld de “Hollandse opening”, “Rozenburg”, “Flankspel”, Hooglandaanval, of “Klassieke stand”. Om het dammen nog beter te beheersen is het belangrijk de theoretische kennis toe te passen in de praktijk. Daarvoor vinden regelmatig (jeugd) toernooien plaats, zoals de Regio Cup wedstrijden, Provinciale- en Landelijke kampioenschappen, zowel gewoon- als Rapiddammen, oftewel sneldammen.

