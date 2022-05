Janick Lanting, Elize van der Kamp en Jona Bos halen respectievelijk goud, zilver en brons bij de Provinciaal Groningse Kampioenschappen sneldammen

GRONINGEN, WINSCHOTEN – Vrijdagmiddag 13 mei werd om 16.30 uur, in het Kostverlorenkwartier in de Groningse wijk Kostverloren, gestart met de Provinciale kampioenschappen sneldammen voor jeugdspelers. De Provinciaal Groningse Dambond (PGD) had hiervoor, alle bij de KNDB aangesloten verenigingen uitgenodigd, om hun jeugdspelers af te vaardigen naar deze titelstrijd. Dit zijn Damverenging Warffum, Damclub Roden/Leek, Damgenootschap Het Noorden uit Groningen en Damclub Winschoten. De organisatie was in handen van Damgenootschap Het Noorden, onder aanvoering van Danny Staal (MF) en tafelarbiter René Wijpkema. In totaal namen 18 jeugdige dammers deel aan deze titelstrijd in de categorieën junioren, aspiranten, pupillen en welpen. De junioren en aspiranten, alsmede de pupillen en welpen werden samengevoegd, waardoor een zogenaamd rondtoernooi werd afgewerkt voor beide groepen. Dit alles onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden per zet”.

Oost Groningen gaf acte de préséance

Damclub Winschoten was namens Oost Groningen vertegenwoordigd met de 11-jarige Elize van der Kamp uit Beerta, de 13-jarige Jona Bos uit Wedderveer, de 15-jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en de 15-jarige Nickey Loots uit Winschoten. Janick Lanting werd kampioen bij de aspiranten, terwijl Jona Bos keurig derde werd en de bronzen medaille in ontvangst nam. In dezelfde leeftijdscategorie kwam Nickey Loots niet verder dan een verdienstelijke 5e plaats. Bij de pupillen pakte Elize van der Kamp tenslotte keurig de zilveren medaille. Kortom de spelers van Damclub Winschoten kwamen tot goed spel en kunnen terugzien op een geslaagd toernooi. De prijzen werden overigens uitgereikt door ex-jeugdkampioen van de Provincie Groningen Floris Tol uit Eelde.

NK sneldammen

Janick Lanting had zich zaterdag 12 maart in Warffum reeds geplaatst voor het NK sneldammen, dat destijds samenviel met het senioren kampioenschap. In Groningen toonde Janick zich, vrijdagavond 13 mei, wederom de sterkste. Dit NK sneldammen vindt plaats in het Nationaal Denksportcentrum “Den Bommel” in Utrecht op zaterdag 11 juni. Ook geldt hier het speeltempo van “Fischer 5 + 5”.

