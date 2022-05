DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

Gistermiddag is de brandweer van Heede uitgerukt voor een brand in een heg aan de Rebhuhnstraße in Heede. De brand werd door een omwonende ontdekt. De brandweer, die met drie voertuigen en 25 brandweerlieden ter plaatse was, had het vuur snel onder controle. Twee houten bijgebouwen raakten bij de brand beschadigd. De schade wordt op 1.600 euro geschat. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Wesuwe

Vrijdag is om 19.40 uur op de parkeerplaats van een tankstation aan de An der Autobahn in Wesuwe een vrachtwagen achterwaarts tegen een omheining gereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De chauffeur is zonder gegevens achter te laten weggereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren.

Papenburg

Dinsdagochtend om 7.45 uur botste een 12 jarig meisje tegen een onbekende vrouw op een fiets. Het meisje fietste op het fietspad langs de Am Vosseberg in de richting van de Gutshofstraße. Toen zij bij de verkeerslichten aan de Grader weg rechtsaf richting het Haubtkanal in sloeg ging het mis. De onbekende vrouw is na de aanrijding weggefietst. De politie is naar haar op zoek. Het meisje liep bij de aanrijding lichte verwondingen op.

Geeste

De politie is nog steeds op zoek naar de 25 jarige Zabiullah Nouri. Hij wordt er van verdacht in de nacht van woensdag op donderdag een 19 jarige man uit Geeste met een mes levensgevaarlijk verwondingen te hebben toegebracht. Nouri is volgens getuigen op 12 mei tussen 10.56 en 11.27 uur gezien op het treinstation van Münster. Daar stapte hij in de trein naar Düsseldorf. Hij droeg een zwarte hoodie en een zwarte broek van het merk Puma. Hij had een zwarte Nike rugzak bij zich. De politie adviseert bij het aantreffen van de heer Nouri deze niet aan te spreken maar meteen het noodnummer te bellen. (foto’s: Politie Emsland/Grafschaft Bentheim