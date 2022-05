Noorderrondrit op de fiets op 26 mei

LOPPERSUM – Na 2 jaar afwezigheid door het Corona virus staat op Hemelvaartsdag 26 mei de negen-en-dertigste editie van de Noorderrondrit op de fiets weer op het programma. De fietstoertocht over de afstanden van 145 km en 85 km volgt, waar het kan, de route van de Noorderrondrit op de schaats. Nieuw is dat de route is opgedeeld in twee lussen: lus 1 is 85 km en lus 2 is 60 km maakt samen 145 km.



De route leidt de deelnemers langs de mooiste plekjes in de provincie Groningen en wordt door de

sportieve deelnemers veelal gezien als de ultieme voorbereiding voor de Elfstedentocht op de fiets

die op 2e Pinksterdag wordt verreden. Ook aan de recreatieve toerrijders is gedacht, voor hen wordt er een route van ongeveer 35 km uitgezet.



De Noorderrondrit op de fiets is inmiddels één van de grootste ééndaagse wielerevenementen van

de drie noordelijke provincies. De routes zijn volledig met pijlen uitgezet en er zijn continue drie servicewagens, inclusief EHBO, op de routes aanwezig om gestrande wielrenners weer op weg te helpen. Na afloop is er gelegenheid om te douchen. Alle tochten van de MFAC Loppersum worden verreden onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).



Voor de prestatietoertochten van 145 en 85 km kan er worden gestart tussen 08.00 en 10.00 uur en

voor de recreatieve toertocht tussen 10.00 en 12.00 uur. De startlocatie is net als voorgaande jaren op het sportpark aan de Bosweg 27 in Loppersum. Voorinschrijven kan via www.mfacloppersum.nl of via www.fietssport.nl. Ook kan dit op de dag zelf in de kantine van Sportclub Loppersum.



Ook dit jaar maakt de organisatie weer gebruik van de Scan & Go oplossing van de NTFU.

Bij binnenkomst van de deelnemers is er livemuziek en kan er onder het genot van een hapje en

drankje genoten worden van de band Dit Ist! Uut Grunn!



De veldtoertocht, welke de afgelopen 3 edities was toegevoegd aan de Noorderrondrit op de fiets,

zal dit jaar niét meer worden uitgeschreven. I.v.m. te weinig groei van het aantal deelnemers de voorgaande edities, heeft het bestuur van MFAC Loppersum doen besluiten niet verder te gaan met deze vorm van de fietssport.

Ingezonden door Gert-Jan Maneschijn