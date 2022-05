Partij voor het Noorden vindt uitstel om lachgas op te nemen in de Opiumwet onbegrijpelijk

OLDAMBT – Gemeenten, artsen en verslavingszorg vragen al lange tijd om lachgas op te nemen in de Opiumwet vanwege de schadelijke effecten van recreatief gebruik ervan. Naar nu blijkt kan de wetgeving om te komen tot een verkoopverbod van lachgas pas in 2023 worden aangepast. Zonder de opname van lachgas in de Opiumwet kan de gemeente niet handhaven op verkoop van lachgas in de horeca aan met name jongeren.



De Partij voor het Noorden maakt zich al lange tijd zorgen over het lachgasgebruik onder jongeren in de gemeente Oldambt. En niet onterecht, steeds vaker horen we noodkreten vanuit medici en

verslavingsexperts over de effecten van het gebruik ervan; verlammingsverschijnselen, longembolie, hartinfarcten en zenuwschade. Bovendien vallen er jaarlijks vele verkeersslachtoffers doordat lachgas wordt gebruikt achter het stuur.



Zeer gevaarlijk

Niet onschuldig dus, maar iets wat we echt heel serieus moeten nemen en waarvan de gevolgen voor de gebruiker heel ernstig kan zijn. We zien dan ook met lede ogen aan dat de verkoop van het lachgas in het

uitgaansleven op het Marktplein door sommige ondernemers nog steeds doorgaat.



Wettelijk verbod

Maar er glooide licht aan de horizon, want er zat snel een wettelijk verbod aan te komen. Eind 2020 kondigde het kabinet aan lachgas op lijst II van de Opiumwet te willen plaatsen en daarmee recreatief gebruik van lachgas te verbieden. Daar werd ook in de gemeente Oldambt reikhalzend naar uitgekeken.

Dit werd uitgesteld naar januari 2022, toen zou het juli 2022 worden, en nu blijkt deze week uit de media dat ook dit niet gaat lukken en het januari 2023 gaat worden.

Onbegrijpelijk en onacceptabel

De Partij voor het Noorden vindt bij monde van fractievoorzitter Janet de Wal het onbegrijpelijk dat een verbod zolang op zich laat wachten. ‘En door weer uitstel wordt het de gemeente ook onmogelijk gemaakt effectief in te kunnen grijpen, de drugsproblematiek is onder onze jeugd groot, en het

lachgasmisbruik heeft daar een groot aandeel in, wij willen dat onze jeugd veilig en lachgasvrij op het marktplein kan uitgaan’, aldus de Wal. De Partij voor het Noorden zal middels een motie het college gaan vragen protest aan te tekenen tegen de vertraging van deze wetgeving.

Ingezonden door Janet de Wal, fractievoorzitter Partij voor het Noorden Oldambt