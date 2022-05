Taalklas RSG brengt bezoek aan Veldkamps Meul’n

BELLINGWOLDE – Gisterenmiddag brachten cursisten en vrijwilligers van de taalklas van R.S.G. Ter Apel (locatie Bellingwolde) een bezoek aan Veldkamps Meul’n in Bellingwolde.

In het kader van de Molendagen brachten cursisten en vrijwilligers van de taalklas van R.S.G. Ter Apel (locatie Bellingwolde) gisteren een bezoek aan Veldkamps Meul’n in Bellingwolde. De cursisten uit Syrië, Bangladesh en Eritrea mochten ook hun gezinsleden meenemen.

Molenaar Sebastian Boer vond het prachtig dat de groep interesse had in “zijn” molen. Hij vertelde enthousiast over de werking van de molen en gaf een rondleiding. Daarbij mocht men ook een kijkje bovenop de molen nemen. “Het was best spannend om al die trappen naar boven te gaan”, vertelt Henriëtte van der Laag, maar het ging allemaal goed. De cursisten met hoogtevrees bleven beneden.

Om alles uit te leggen werd de molen tijdelijk stilgezet. De molenaar klom in de wieken om het zeil bovenaan los te maken. “Het zeil wordt gebruikt als er te weinig wind is om de molen te laten draaien. Het is belangrijk voor het behoud van de molen dat het regelmatig draait. Een hele klus voor de molenaar. Maar hij doet dat graag want hij is erg zuinig op zijn molen die inmiddels 170 jaar oud is” aldus Henriëtte.

Aan het eind van de rondleiding moesten de cursisten van hun docent een vragenlijst invullen. Hierop stonden vragen over wie de eigenaar van de molen is, het adres van de molen, de naam van de molen én de molenaar enzovoort. De molenaar hielp de cursisten met hun vragen en keek ook de vragen na. Hij was behoorlijk tevreden over het resultaat.

Iedereen ging blij naar huis met veel nieuwe woorden en de molen was zeer zeker de moeite van een bezoek waard.

Ingezonden door Henriëtte van der Laag