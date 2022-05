Westerwolde kansloos tegen een goed georganiseerd spelend SC Erica

ERICA – Onder nagenoeg subtropische omstandigheden en een veld dat door de aanhoudende droogte slecht bespeelbaar was, leed Westerwolde zondagmiddag een kansloze nederlaag tegen SC Erica.

Was de thuiswedstrijd nog in een nipte 1 – 0 overwinning voor de Vlagtwedders geëindigd, dit keer had het team van trainer Richard Streuding geen schijn van kans tegen de nog voor een periodetitel strijdende Ericanen. Ook nu weer waren de eerste twintig minuten bepalend voor het verdere verloop van de wedstrijd, omdat SC Erica toen al op een comfortabele 2 – 0 voorsprong stond. Dat deze voorsprong gestadig werd uitgebouwd naar een 6 – 0 overwinning voor de thuisploeg kan dan ook als verdiend worden bestempeld. Door deze nederlaag zakte Westerwolde van de vijfde naar de achtste plaats op de ranglijst.

Al in de 8e minuut was het raak voor SC Erica. Vanuit een vrije trap vanaf rechts kon Jelmer Scheper binnen de vijfmeter ongehinderd raak koppen. Westerwolde kon daar, zoals ook in het verdere verloop van de wedstrijd zou blijken, weinig tegenover stellen. Wel was er in de 15e minuut nog een vlammend schot van Mikai Luijten dat rakelings naast ging. In de 17e minuut sloeg SC Erica opnieuw toe. De bij het eerste elftal teruggehaalde Rick Tubben werd op links de diepte ingestuurd en uit een ooghoek zag hij de mee opgekomen Koen Hermans. De breedtepass van Tubben was op maat en voor Hermans was het daarna een koud kunstje de bal achter doelman Henk Hebers van Westerwolde te schuiven. In de 35e minuut was het dezelfde Hermans die doel trof. Een als voorzet bedoelde hoge bal verdween pardoes over Hebers hoog in de verre hoek: 3 – 0. Dat dezelfde Koen Hermans in de 40e minuut tot een bijzonder voetbalmoment kwam, is iets waar iedere voetballer wel eens van droomt. Met een luchtje van buitenspel werd de aanvaller de diepte in gestuurd en alleen voor doelman Hebers faalde hij niet in de afronding. Drie keer achter elkaar scoren in één speelhelft zonder dat de tegenstander tussendoor scoort, levert immers een glaszuivere hattrick op. SC Erica stapte dan ook na deze bijzondere treffer met een gedegen 4 – 0 voorsprong en de nodige voldoening naar de kleedkamer.

Met het inbrengen van drie verse krachten probeerde trainer Richard Streuding van Westerwolde het tij nog enigszins te keren, maar verder dan een aantal halve doelpogingen van onder andere Elroy v.d. West en Frank Riks kwamen de rood-witten deze middag niet. SC Erica daarentegen wist nog twee keer te scoren. Eerst was het Jasper Haandrikman die in de 65e minuut de 5 – 0 liet aantekenen en in de 73e minuut was het Rick Tubben die een door scheidsrechter Lemmen toegekende strafschop feilloos binnenschoot. Voor de rest kende dit bedrijf weinig hoogtepunten en derhalve kon SC Erica een ruime 6 – 0 overwinning op de erelijst bijschrijven. Spelers, begeleiding en de trouwe supportersschare van Westerwolde konden na negentig minuten voetbal en de grootste nederlaag van het seizoen gedesillusioneerd de thuisreis aanvaarden.

Ondanks de kleine vrije val in de tussenstand en het feit dat er voor Westerwolde niets meer op het spel staat in deze competitie, zal de rug nog even gerecht moeten worden. Hopelijk volgt er de komende twee weken een beter presteren dan deze middag het geval was. De eerstvolgende mogelijkheid daartoe is volgende week zondag als op De Barlage in Vlagtwedde degradatiekandidaat Weerdinge wordt ontvangen. Een week later volgt dan de reis naar Emmer-Compascuum, waar het naar de zaterdagcompetitie vetrekkende CEC de tegenstander is. Wie weet volgt er nog een slot van de competitie dat er iets vrolijker uitziet dan de afgelopen twee speeldagen het geval was. De trouwe supporters wordt daarmee vanzelfsprekend een plezier gedaan.

Zonder zelf te spelen werd Musselkanaal deze speelronde trouwens kampioen van de derde klasse C en dwong hiermee promotie naar de tweede klasse af. Dit kampioenschap kwam tot stand doordat nummer twee HOC op bezoek bij Twedo verloor en daarmee op een onoverbrugbare achterstand van tien punten kwam. Een felicitatie richting Musselkanaal is dan ook op z’n plaats.

Opstelling Westerwolde: Henk Hebers – Mark Geukes – Arjen Heidekamp – Rudolf Riks (C) – Frank Riks – Merill Wakker (46e min. Martin Boer) – Kevin v.d. Laan – Julian Smid – Merijn te Velde (46e min. Thorben Hulsman) – Michel ter Horst – Mikai Luijten (46e min. Elroy v.d. West)

Scheidsrechter: dhr. P. Lemmen

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 100

Ingezonden door Harm Jan Pleiter