Blauwestad Judotoernooi wederom groot succes

BLAUWESTAD – Afgelopen zaterdag 14 mei konden we drie jaar eindelijk weer ons eigen Blauwestad Judotoernooi houden in de Eextahal in Scheemda. Dit jaar alweer voor de 8e keer. Dit toernooi bestaat uit een wedstrijd gedeelte voor de gevorderde judoka en een opstapgedeelte voor de beginnende judoka.

Ruim 430 judoka’s gingen de mat op om weer lekker te judoën, vol plezier en enthousiasme en aan het eind gingen ze naar huis met een beker of herinnering. Deze dag is zeer goed verlopen door de ruim 100 vrijwilligers die ons geholpen hebben. Daarvoor willen we ze natuurlijk hartelijk bedanken. Zonder vrijwilligers en sponsoren is er geen toernooi mogelijk.



De judoka’s van Judo Tan-Ren-Jutsu gingen met de volgende prijzen naar huis:

1e prijs: Janniek Pool, Anique Bischoff, Kirsten Hindriks, Felien Oosting, Demyann Balvert, Mark Wijenberg, Dion Brakels, Milan van Oost.

2e prijs: Linn Koster, Joleen Bischoff, Heleen Pool, Celeste Ebbinge, Marijn Boog, Szymon Pariszewski, Sam Bos, Xander Dorenbos, Joep Kaspers.

3e prijs: Reshum Sagel, Esmee Vos, Thomas Groenbroek, Roy Ebbinge, Jens Jagt, Maureen Harkema, Amber Withoff, Lex Nijhof, Aron Koops. Youri Komdeur, Luca Hindriks, Elora Smit, Matthijs Panneman, Emiel Kok, Rowan Oosterveld.



Coaches: Luciano Sidin, Sjors Bonnee, Mick Koster, Rianne Ophof, Jacob Buter en Jan Beekman hebben mooie worpen en technieken gezien van alle judoka’s.

Ingezonden door Ronnie Grave