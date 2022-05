Drugslab aangetroffen in pand aan de Zuidwending in Veendam

VEENDAM – De politie heeft vanmorgen in een bedrijfspand aan de Zuidwending in Veendam een drugslab aangetroffen. Er werden meerdere goederen aangetroffen die passen bij een productielocatie van harddrugs. Het onderzoek in en om het pand gaat door.

Vanmorgen rond 7:20 uur kreeg de politie de melding van de mogelijke aanwezigheid van een drugslab in het pand. De politie startte direct een onderzoek. Tijdens dit onderzoek trof de politie in een bedrijfspand goederen aan die vermoedelijk dienen voor de productie of verwerking van harddrugs. Het is nog onbekend welke materialen en middelen er daadwerkelijk zijn aangetroffen en waar deze voor worden gebruikt. Er werd niemand aangehouden.

De brandweer en de Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO) werden direct ingeschakeld. De LFO heeft op locatie onderzoek gedaan en is gestart met de ontmanteling. Ook heeft de politie buurtonderzoek gedaan en zijn getuigen gehoord. Het onderzoek gaat verder en de politie is dan ook op zoek naar aanvullende getuigen of mensen met meer informatie over wat er precies is gebeurd in dit pand aan de Zuidwending in Veendam.

Chemicaliën en giftige stoffen

Een drugslab brengt zeer grote gevaren met zich mee. Zo kunnen chemicaliën bijvoorbeeld ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn niet te overzien. Niet enkel de productie van synthetische drugs, maar ook de opslag van de benodigde chemicaliën is levensgevaarlijk. Daarnaast worden de afvalstoffen meestal gedumpt in de natuur. Dat is gevaarlijk voor mens, dier en milieu. De gedumpte stoffen zijn vaak zeer brandbaar, bijtend of giftig. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen, wat leidt tot waterverontreiniging.

Melden is van groot belang

Heb je het vermoeden van een drugslab in je omgeving? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan bij M. via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat los van de politie en meldingen zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder.

Melden mag altijd en kan laagdrempelig. Agenten kunnen uitzoeken of je vermoedens kloppen. Denk bijvoorbeeld aan een sterk chemische geur of verdachte activiteiten op vreemde plekken en tijdstippen. Alles over de signalen en gevaren van een drugslab in je omgeving, vind je op deze speciale themapagina van de politie.