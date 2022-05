DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Bij een aanrijding op de kruising Schillerring/ Schullendamm in Meppen-Esterfeld is vanmorgen een 15 jarige fietser gewond geraakt. Hij werd om 7.50 uur door een witte personenauto aangereden, toen deze rechtsaf de Schullendamm in reed. De bestuurder van de auto is doorgereden. De politie zoekt getuigen van de aanrijding.

Een 17 jarige fietsster raakte vanmorgen zwaargewond toen zij om 7.55 uur door een Opel werd geschept. Het meisje reed op het fietspad langs de Marktstiege in Meppen en wou ter hoogte van An der Bleiche de weg oversteken. De 39 jarige automobiliste kwam met de schrik vrij.

Sögel

Vanmorgen is bij een ongeval op de Mühlenstraße in Sögel een 15 jarige fietser levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer werd door onbekende oorzaak om 7.45 uur geschept door een schoolbus met kinderen. Hij kwam daarbij ten val. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de bus bleven ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg is wegens bergingswerkzaamheden meerdere uren afgesloten geweest.

Haren

Vrijdagochtend is om 11.00 uur op de parkeerplaats van een fitnessstudio aan de Papenwiese in Haren een fietsend kind door een zwarte BMW aangereden. De jongen raakte daarbij gewond. De bestuurster is er vandoor gegaan.