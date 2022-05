Kunst werkT in Porre’s Toen Alteveer

ALTEVEER – Kunst werkt. Altijd en overal. Stichting KunstwerkT NL brengt kunst dichtbij de mensen en doet dit op allerlei manieren, o.a. met de Mooie Muren in Stadskanaal, exposities en het organiseren van evenementen. Oók in het buitengebied! Kom daarom op 28 mei 2022 van 13.00 tot 17.00 naar de Porre’s Toen in Alteveer en geniet van een podium met een grote diversiteit aan kunstuitingen. Met als resultaat: een vrolijke “Kunst werkT… in de tuin”-middag.

Street-artist PH1 gaat zijn werk op Mooie Keet nr 1 afmaken met een 3e schildering. Bewonder verder de meer dan 50 gedichtenhuisjes en luister naar Oost-Groninger dichters die live voordragen uit hun eigen werk. Dit alles afgewisseld met muziek van Ilona Smid, Bianca Holst en een houtblazerstrio. Verspreid over de tuin (ca 4.000 m2) staan objecten van Koen Kunstwerken en Ol Raive, speciaal ontworpen om op te gaan in het leven buiten. Ook aan het innerlijk van de mens is gedacht, want achter het huis is een tuinterras waar heerlijke hapjes en drankjes worden geserveerd ‘Uit de keuken van De Porrepoele’.

Deze beleeftuin nodigt je uit tot ronddwalen, genieten en neerstrijken. Naast alle kunst, is er in Porre’s Toen ook veel te ontdekken aan natuur: broedende torenvalken, diverse vijvers, veel eetbare planten en prachtige vergezichten.

Noteer daarom in je agenda zaterdag 28 mei van 13.00 tot 17.00 uur te Dwarsstukkerweg 3 in Alteveer. Aanmelden kan via de website www.porrepoele.nl.

Ingezonden

Foto’s: Geerte van den Wildenberg en Ada Tolboom