Nationale Molendag 2022 een groot succes

NEDERLAND – Afgelopen weekend vond de 49ste editie van Nationale Molendag plaats. In heel Nederland openden de oude wind- en watermolens hun deuren voor het publiek. Veel mensen trokken erop uit in dit zonnige weekend en kozen een molen als bestemming. Nationale Molendag wordt georganiseerd door De Hollandsche Molen in samenwerking met Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, financieel ondersteund door de VriendenLoterij. Afgaande op de informatie die zondagavond beschikbaar was is de inschatting dat het record van 130.000 bezoekers uit 2019 is geëvenaard.

Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen, kijkt dan ook meer dan tevreden terug: “Het was een leuke en gezellige Nationale Molendag. Wij zijn erg blij met zoveel belangstelling. Alle bezoekers, groot en klein, hebben ervaren hoe bijzonder een molen is en kunnen zien hoe zo’n historisch werktuig draait en maalt. En dat is van groot belang voor het behoud van dit levende monument. De molens blijven in stand dankzij heel veel vrijwilligers: Klusjesmensen, molengidsen en bestuurders. En vooral ook natuurlijk dankzij de vrijwillige molenaars. We hopen natuurlijk dat er tussen de vele bezoekers ook mensen zijn die dit ambacht willen leren, zodat zij over een paar jaar de molens kunnen laten draaien. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars viert dit jaar haar 50-jarig bestaan en verwelkomt heel graag nieuwe leden”

Extra activiteiten

Op vele molens werden extra activiteiten georganiseerd, zoals demonstraties van oude ambachten, workshops wilgentenen vlechten of brood bakken, exposities, vaartochten, zaagdemonstraties, markten met boeken, stekjes en ambachtelijke producten, heel veel pannenkoeken en op enkele plaatsen gelegenheid om te ontbijten op de stelling van de molen, met een prachtig uitzicht. Kinderen kregen een leuk aandenken mee naar huis.

Ingezonden