Een feest om gas te besparen

NIEUWOLDA, WAGENBORGEN – Op zaterdag 14 mei heeft Nieuwborgen.net een feest georganiseerd voor inwoners van Nieuwolda en Wagenborgen. Het project bood het feest aan de inwoners van beide dorpen aan omdat zij goed bezig zijn met gas besparen. Tot en met 2021 is er al 350.000 m3 gas bespaard. Ongeveer 125 inwoners uit beide dorpen hebben het feest bezocht. Zij hebben genoten van muziek van ‘Time Flies Music’, een barbecue, hapjes, drankjes en activiteiten voor de kinderen.

Goud bezig!

De aanwezige bestuurders spraken ’s middags de inwoners toe. Wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt feliciteerde alle inwoners met het behaalde resultaat. Nieboer: “We zijn enorm trots dat beide dorpen op deze manier een bijdrage leveren om te stoppen met aardgas. En we verwachten dat we samen nog veel meer gas gaan besparen. Kortom, men is goud bezig!”.

Directeur-bestuurder van Woonstichting Groninger Huis, Laura Broekhuizen, vertelde over de plannen voor hun huurders in beide dorpen: “Gemiddeld gaan de woningen van Groninger Huis in Nieuwolda en Wagenborgen naar label B. Dat betekent voor onze huurders in beide dorpen een flinke besparing op gas en dus ook in de portemonnee. Want ook voor onze huurders hakken de huidige gasprijzen er stevig in.”

Wethouder Jan Menninga van de gemeente Eemsdelta bedankte de Koplopers voor de al geleverde inzet in de afgelopen jaren. Menninga: “De Koplopers zijn de inwoners die met het project meedenken. Dat doen zij al twee jaar met veel inzet en betrokkenheid. En dat vinden we geweldig. We luisteren goed naar die input en nemen het mee in de plannen.”

Gasbesparing

Tot en met 2021 is er in beide dorpen al meer dan 10% gas bespaard. En daar komt nog meer bij. Want vanaf september 2021 heeft Nieuwborgen.net al meer dan een miljoen euro aan vergoedingen uitgekeerd om nog meer gas te besparen.

Ook feest in najaar

Het feest vond in Nieuwolda plaats voor alle inwoners van zowel Nieuwolda als Wagenborgen. Na de zomer wil Nieuwborgen.net nog een feest organiseren, maar dan in Wagenborgen. Vanzelfsprekend is ook dan weer iedereen welkom.

Ingezonden door gemeente Oldambt