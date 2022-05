Jacob Pronk uit Winschoten heeft, na verliespartijen, geen zicht meer op NK finale dammen

WINSCHOTEN – Zaterdag 14 mei stond in ’t Koelhuis in het Gelderse Huissen de 5e en 6e ronde van de halve finales, om de NK titel dammen, op het programma. Jacob Pronk uit Winschoten stond na 4 ronden in groep C op een riante 2e plaats, maar kon na twee verliespartijen deze positie niet consolideren. De nummer 1 en 2 uit elke halve finalegroep gaan namelijk naar de NK finale. In de ochtendronde werd Jacob combinatief verrast door Anton van Berkel (MI), waarna een nederlaag onafwendbaar was. Na de middag kon Jacob, in de 6e ronde, geen positief resultaat laten aantekenen tegen Coen Bommel. Hierdoor is Jacob vanuit de kopgroep, afgezakt naar de 5e plaats in de middenmoot. De marge tussen nummer 3 en 8 is namelijk slechts 2 punten. Koploper Jan van Dijk (MF) uit Wolvega is reeds geplaatst voor de NK finale. Jos Stokkel (GMI) volgt op 2 punten. Beide koplopers ontmoeten elkaar in de laatste ronde op zaterdag 4 juni, waarbij Jacob Pronk het dan, met zwart, opneemt tegen Martin van Dijk.

Uitslagen 5e ronde zaterdag 14 mei

Jacob Pronk – Anton van Berkel 0 – 2

Coen Bommel – Jos Stokkel 1 – 1

Martin van Dijk – Dirk Joosten 1 – 1

Jan van Dijk – Douwe Edelenbos 2 – 0

Uitslagen 6e ronde zaterdag 14 mei

Anton van Berkel – Douwe Edelenbos 1 – 1

Dirk Joosten – Jan van Dijk 0 – 2

Jos Stokkel – Martin van Dijk 2 – 0

Jacob Pronk – Coen Bommel 0 – 2

Programma 7e ronde op zaterdag 4 juni

Coen Bommel – Anton van Berkel

Martin van Dijk – Jacob Pronk

Jan van Dijk – Jos Stokkel

Douwe Edelenbos – Dirk Joosten

Stand halve finale NK dammen groep C

Jan van Dijk (MF) 6 – 10 Jos Stokkel (GMI) 6 – 8 Coen Bommel 6 – 6 Anton van Berkel (MF) 6 – 6 Jacob Pronk 6 – 5 Dirk Joosten 6 – 5 Douwe Edelenbos 6 – 4 Martin van Dijk 6 – 4

Ingezonden