Janick Lanting naar halve finale NK dammen voor aspiranten

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 17 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG | MORGEN ERG WARM

Na de regen van gisteravond is het vandaag vrijwel overal droog, al kan er vanmiddag een kleine bui vallen. Er komt dan ook vrij veel bewolking, de meeste zonnige perioden zijn er vanochtend. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west, windkracht 2 tot 3, de temperatuur stijgt geleidelijk naar een maximum van 24 graden.

Morgen is de ochtend vrij helder en dus vrij zonnig, maar ook dan komt er in de middag meer bewolking en dan is er ook kans op een regen- of onweersbui. Het wordt ook een beetje benauwd, bij een maximumtemperatuur van 28 graden en maar een zwakke veranderlijke wind.

Donderdag is het nog een fractie warmer met een maximum tot 29 graden, met meer kans op enkele regen- of onweersbuien. Daarna daalt de middagtemperatuur geleidelijk tot 20 graden in het weekend. Er blijft kans op enkele buien maar er komen ook opklaringen en door een westenwind is het dan een stuk koeler.