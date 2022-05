Nieuw theaterprogramma Cultuurhuis De Klinker bekend 

WINSCHOTEN – Vanaf woensdag 18 mei staat het nieuwe programma van Cultuurhuis De Klinker online. Hierin zijn veel grote namen te vinden zoals Plien & Bianca, Jan Smit en The Analogues als ook prachtige kleine zaal producties. Het programma is te bekijken via de website indeklinker.nl. Ook valt deze week het gloednieuwe theatermagazine op de mat. Deze nieuwe uitgave verschijnt twee per jaar met hierin alle voorstellingen uitgelicht voor de komende maanden, tips en interviews. De losse kaartverkoop start op dinsdag 24 mei om 13.00 uur zowel online als aan de kassa. Van 19 t/m 23 mei kunnen vrienden van De Klinker, de zogenaamde Medeklinkers, met voorrang kaarten kopen.

“We zijn ontzettend trots op ons nieuwe programma en kijken uit naar een volwaardig theaterseizoen met veel klinkende namen, aanstormend talent en meer aandacht voor dans en toneel”, zegt theaterprogrammeur Wybrich Kaastra. “We zijn altijd erg blij dat we grote namen als Plien & Bianca, The Analogues, Jan Smit en Yentl en de Boer voor De Klinker weten te strikken. Daarnaast vind ik het ontzettend belangrijk om een breed palet aan te bieden. Zo is komend seizoen het moderne dansgezelschap Conny Janssen Danst voor het eerst te gast in de Klinker en organiseren we een Stormram avond met nieuwe Noordelijke theatermakers.”.



Dit jaar is de vertrouwde seizoensbrochure in een nieuw jasje gestoken. Niet meer een boekje met hierin alle voorstellingen voor het hele theaterseizoen maar een halfjaarlijks magazine met theatertips voor de eerste helft van het seizoen en met leuke interviews en achtergrondinformatie.

In januari komt de volgende editie van het Klinkermagazine uit met een vooruitblik op de tweede helft van het seizoen. Het volledige theaterprogramma is terug te vinden op de website indeklinker.nl

Na twee seizoenen waarin corona vaak spelbreker was en voorstellingen werden verplaatst of geannuleerd heeft de Klinker gekozen voor een halfjaarlijks magazine om zodoende nog meer in te spelen op de actualiteit.



