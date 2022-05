Podiumplaatsen voor SV Veendam Atletiek in Gieten en Stedum

VEENDAM, GIETEN, STEDUM – Afgelopen zaterdag verschenen leden van SV Veendam Atletiek aan de start van de Run van Gieten en de Steemer Omloop in Stedum. En niet zonder succes! SV Veendam legde beslag op meerdere overwinningen. Manon Otter won niet alleen de 6 km in Gieten, maar verbrak het parcoursrecord in een tijd van 22 minuten en 56 seconden (gemiddelde snelheid 15,69 km/u!).

Run van Gieten

Bij de Run van Gieten, onderdeel van ‘Loopcircuit de Kop van Drenthe’ stonden leden van SV Veendam aan de start van de verschillende afstanden. Wat een prachtig loopfestijn met veel sfeer en gezelligheid! Manon Otter won de wedstrijd over 6 km met ruime voorsprong en in een parcours record van 22.56. Annewil Schreuder pakte de winst bij de dames op de 10 km in een tijd van 39.14. Jan Venhuizen deed hetzelfde en won in de categorie M50+ in een tijd van 37.43. Onze 12 jarige top jeugdatlete Romée Warners schitterde op de 6 km en behaalde de tiende plaats in een tijd van 30.51.

Steemer Omloop

Ook in Stedum stond een wedstrijd op het programma. De Steemer Omloop eerste wedstrijd van het Ommelanderloopcircuit. Klaas Brouwer won de 10 km in de categorie M50+ in een tijd van 40.20. Harmannus Hovinga kwam net 6 seconden later binnen en won daarmee de 10 km in de categorie M60+.

Alle overige uitslagen van beide evenementen zijn terug te vinden via uitslagen.nl.

Meetrainen met SV Veendam Atletiek?

SV Veendam Atletiek is een gezellige en sportieve atletiekvereniging voor iedereen. Jong en oud kan meetrainen op eigen niveau. Wil je starten met hardlopen, je persoonlijke records verbeteren, je looptechniek verbeteren en/of kom je voor de gezelligheid? Dan ben je bij SV Veendam Atletiek aan het juiste adres! Je bent van harte welkom om drie keer vrijblijvend mee te trainen. Stuur voor een gratis kennismakingstraining een mailtje naar: secretarissvveendamatletiek@gmail.com.

