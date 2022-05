Politie zoekt getuigen van steekincident Farmsum

FARMSUM – Bij een steekincident op de Nieuwstad in Farmsum is een vrouw gistermiddag rond 15.00 uur ernstig gewond geraakt. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

De vrouw fietste op 16 mei rond 15.05 uur op de Nieuwstad in Farmsum, toen zij slachtoffer werd van een steekincident. De 39-jarige vrouw uit de gemeente Eemsdelta raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is direct een (buurt)onderzoek gestart en heeft getuigen gehoord. Het onderzoek is nog in volle gang en we zijn op zoek naar de verdachte.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die op maandagmiddag 16 mei rond 15.05 uur op de Nieuwstad iets gezien of gehoord hebben van het steekincident. Was u getuige of heeft u andere informatie die voor ons onderzoek van belang kan zijn? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000