Politie zoekt eigenaar ketting

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 18 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM MET EEN BUI | MORGEN EN VRIJDAG ONBESTENDIG

Het wordt een warme dag vandaag, met vanochtend eerst flinke zonnige perioden maar gaandeweg meer bewolking en vanmiddag ook kans op een bui. Daarbij hebben we een zwakke wind uit zuidoost tot zuid, die draait naar het westen en later zelfs naar het noorden. Het wordt behoorlijk warm met een maximum van 27 graden, vanavond zakt de temperatuur terug tot rond de 20 graden.

Ook morgen wordt het 26 á 27 graden, maar dat heeft wel wat voeten in de aarde want er komt een buienstoring naar ons toe die morgenochtend al enige regen brengt. En in de loop van morgenmiddag is er kans op een paar flinke onweersbuien, waarbij kans is op zware windstoten.

En vrijdag is nog een dag met enkele regen- en onweersbuien. Ook dan is er kans op een flinke bui, maar in het weekend is het koeler met zaterdag misschien een simpele regenbui maar vooral veel opklaringen. De middagtemperatuur zakt dan terug tot rond de 20 graden, de nachttemperaturen zijn in het weekend ongeveer 2 graden.