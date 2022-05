Wie is deze man die in Groningen geld met gestolen passen pint?

GRONINGEN – Een 74-jarige vrouw uit Groningen wordt op maandag 7 maart 2022 gebeld. Aan de andere kant van de lijn hoort ze een man. Hij zegt dat hij fraudemedewerker is van haar bank. In Spanje was volgens deze ‘medewerker’ geprobeerd geld van haar rekening te halen, maar gelukkig kon de bank dat voorkomen door haar rekeningen te blokkeren. Om de fraude op te lossen moest het slachtoffer de bankpassen van al haar bankrekeningen inleveren. Haar pincodes gaf ze door via de telefoon. Een koerier zou de bankpassen bij haar thuis afhalen. Dat gebeurt. Niet veel later wordt er door een verdachte geld van haar rekening gepind. De politie wil weten wie deze man is.

Het slachtoffer vertrouwde de gang zaken toch niet en liet snel haar bankpassen blokkeren. Helaas was dit al te laat. De verdachte heeft diezelfde avond op verschillende locaties in de stad Groningen geld van de rekeningen van het slachtoffer gepind. Hij pinde bij een geldautomaat aan de Grote Markt in Groningen, in een winkel aan het Sontplein en bij een tankstation in de wijk Paddepoel. Er zijn scherpe beelden van de pinner. Wie herkent hem? Geef uw tips door via het tipformulier of 0800-6070. Anoniem kan uiteraard ook via 0800-7000.

Signalement

Het gaat om een blanke man tussen de 1.70 en 1.80 meter met een slank postuur. Hij is ongeveer 35 jaar oud. Op het moment dat hij geld van de rekeningen pinde, droeg hij een donkere joggingbroek en een donkere jas met daaronder een felblauwe trui. Op zijn pet staat een Nike-logo. De verdachte heeft een opvallende tatoeage op zijn hand.

Trap er niet in!

Oplichters gebruiken babbeltrucs om overtuigend over te komen. Door een truc kan het op het scherm van uw telefoon zelfs lijken alsof uw bank belt. Dat kan heel realistisch overkomen. Onthoud dat banken u nooit telefonisch benaderen met allerlei vragen over uw privégegevens. Geef deze gegevens nooit door via de telefoon. Hang direct op, bel zelf uw bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt. Dan kunt u zelf controleren of datgene wat u is verteld wel klopt.