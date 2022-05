Aantal WW-uitkeringen daalt verder in Groningen

GRONINGEN – In april nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen verder af. Ook ten opzichte van vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen ruim lager. De daling van de WW op maand- en jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Eind april telde Groningen 5.737 WW-uitkeringen. Dat is 1,9% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in april af met 400 uitkeringen (-6,5%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit vrijwel alle sectoren daalde de WW. Vooral onder WW’ers uit uitzendbureaus, overige commerciële dienstverlening, horeca & catering, detailhandel en zorg nam het aantal uitkeringen af. Eind april 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-33,1%).

Afname WW in Nederland

Eind april telde Nederland 174.811 WW-uitkeringen. Dat is 1,9% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 184.049 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 9.238 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-5,0%). Een jaar eerder telde Nederland 266.386 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 91.575 uitkeringen, ruim een derde van het bestand (-34,4%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In april nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

UWV verstrekte eind april in de provincie Friesland 6.774 WW-uitkeringen; 5,9% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind april 33,4% lager dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in april met 6,7% af tot 5.124. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 31,4%.

Ingezonden