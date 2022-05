Dag van de Nedersaksenlijn afgesloten met bijeenkomst in Theater Geert Teis

STADSKANAAL – Een basis voor een gezamenlijk bidbook voor staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Gemaakt vanuit de Nederlands-Duitse regio langs de Nedersaksenlijn. Dat was gisteravond de inzet van de stichting Nedersaksenlijntijdens de Dag van de Nedersaksenlijn.

“Het ‘ja, daar gaan we als regio mee aan de slag,’ moet er liggen aan het eind van de afsluitende

bijeenkomst van de dag in Theater Geert Teis in Stadskanaal,” zegt voorzitter Melle Mulder van de

Stichting Nedersaksenlijn. “De regio staat er achter. Ik zie steeds meer coalitieakkoorden in de gemeenten langs de lijn waar realisatie in opgenomen is. De lijn heeft een positieve boordeling vanuit de maatschappelijke kostenbaten, zo is onlangs uitgerekend door verschillende onderzoekers. En dan hebben we het alleen nog over het Nederlandse deel van de regio. Dat sterkt ons in ons streven om de lijn aangelegd te krijgen. Want we hebben feitelijk niet veel nodig. Slechts 26 kilometer nieuw spoor en pakweg 800.000 mensen in de grensregio hebben ineens een heel nieuwe spoorverbinding met vele reis- en ontwikkelingsmogelijkheden. Plus de stad Groningen heeft er een tweede spooraansluiting met de

Randstad bij via Oost-Nederland. Daar moeten we op verder bouwen. Dat moet allemaal in het

bidbook.”



Reeks aan prominente gasten

De avond in Theater Geert Teiskende een reeks prominente gasten, zoals Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen (via een live verbinding), Commissaris van de Koning in Groningen René Paas, zijn Duitse collega Uwe Fietzek van de Landkreis Grafschaft Bentheim, gedeputeerde Nelleke Vedelaar van de provincie Drenthe, burgemeester Thomas Berling van Nordhorn en zijn collega’s Klaas Sloots van Stadskanaal en Maarten Offinga van Hardenberg. Vanuit de wereld van het openbaar vervoer en spoorverbindingen droegen Arriva en de Bentheimer Eisenbahn naar Stadskanaal om een bijdrage. En ook vanuit het bedrijfsleven in de regio waren tal van vertegenwoordigers aanwezig, evenals Vrienden van de Nedersaksenlijn. De avond werd gepresenteerd door Marcel Nieuwenweg uit Stadskanaal. Een studente uit Ter Apel: Chantal Mulder, die dagelijks reist tussen Ter Apel en de stad Groningen, onderstreepte het belang van een goede verbinding met de stad Groningen.

Breed plan met spoorlijn als centrale as

Staatssecretaris Vivianne Heijnen staat positief tegenover het idee van de Nedersaksenlijn, maar wil

van de regio duidelijk meer zien dan alleen een plan voor de realisatie van de ontbrekende 26 kilometer

spoorstaven tussen Emmen en Musselkanaal via Ter Apel, vertelt voorzitter Melle Mulder van de

Stichting Nedersaksenlijn. “Ze wil in feite een breed opgezet regionaal ontwikkelingsplan, met als

centrale as de Nedersaksenlijn. Dat heeft ze in persoonlijke gesprekken met ons duidelijk laten weten.

Hoe gedegener en breder het plan voor de regio, hoe groter de kans dat de benodigde gelden op tafel

komen en de lijn er ook daadwerkelijk komt. Als regio zijn we aan zet!”

Foto’s: André Dümmer en Hemmo Kuiper