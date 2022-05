Keramisch museum krijgt meubelbruikleen van de Huizinga stichting

NIEUW-BUINEN – De Stichting Meubelfabriek Huizinga Nederland, gewijd aan het onderzoek naar de stad-Groninger meubelfabriek van J. A. Huizinga, maakte donderdag 12 mei bekend haar werk te moeten staken. Onder meer door lekkages in het dak van de boerderij in het Drentse Nieuwediep van de stichters moet voor de in de deel opgeslagen collectie meubels een beter blijvend onderdak gevonden worden. De Huizinga stichting mist de financiën om haar werk voort te kunnen zetten. Waardevolle publicaties over de meubelfabriek leidden niet tot de vervulling van de hartenwens om in stad of ommelanden een eigen Huizinga-museum te realiseren. De begin 2018 aan het Keramisch Museum Goedewaagen in bruikleen gegeven meubels voor de inrichting van een stijlkamer in de sfeer van Art Nouveau en Art Déco worden aan het Nieuw-Buiner museum geschonken.



De vanuit Nieuwediep werkende stichting maakte naam met het onderzoek naar de productie van de stad-Groninger fabriek die tussen 1889 en 1955 met goed vakwerk een groot aandeel van de Nederlandse meubelmarkt voor overheidsgebouwen boven de grote rivieren veroverde. Anno 2015 wist echter alleen nog maar een paar insiders van de kwaliteiten van Huizinga. Fred Ootjers, tentoonstellingsmaker voor het Veenkoloniaal Museum in Veendam en regiojournalist, wierp zich zeer succesvol op de research naar de vergeten fabriek. Samen met zijn echtgenote Miriam bouwde hij ook een unieke collectie meubels op. Met dit meubilair stelden zij verrassende exposities samen voor het Veendammer museum in 2015-2016 en eind 2018 voor het Groninger Scheepvaartmuseum. Zij leverden ook belangrijk voorwerk voor de realisatie van de stijlkamer van het keramisch museum. De plotselinge dood van Fred Ootjers op 62-jarige leeftijd op 4 december 2019 leidde ten slotte tot het einde van de zo actieve Huizinga stichting.



Op de foto’s: 1-3 Stijlkamer van Art Nouveau en Art Déco in het Nieuw-Buiner Huizinga Kabinet

4 Fred Ootjers, Verhalen van J. A. Huizinga, uitgeverij GunsatHome, Rijswijk, 2018

Ingezonden door Friggo Visser