Man ernstig gewond na steekincident in woning Groningen

GRONINGEN – Rond 23:30 uur gisteravond troffen agenten een ernstig gewonde man op straat aan in de Pluimerstraat in Groningen. Het slachtoffer is een 27-jarige man uit Groningen. De eerste onderzoeksresultaten wijzen erop dat de man gewond is geraakt bij een steekincident in een woning in deze straat.

Na dit incident is de man gewond naar buiten gelopen. Toen agenten hem aantroffen, hebben zij gelijk eerste hulp verleend. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar vermoedelijk twee verdachten die ook uit de woning zijn vertrokken. Het zou gaan om twee mannen die zijn weggerend in de richting van het Damsterplein.

Heeft u rondom het tijdstip van de melding iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving? Of denkt u de twee verdachten te hebben gezien tijdens hun vlucht? Meld dat dan bij de politie. U kunt contact opnemen door te bellen naar 0900-8844. Als u dat liever anoniem doet is dat mogelijk via 0800-7000.

Camerabeelden

Ook als u in het bezit bent van een beveiligings- of deurbelcamera in de omgeving van de Pluimerstraat en het Damsterdiep, waar de verdachten mogelijk op te zien zijn, komt de politie graag met u in contact.

Onderzoek naar toedracht gestart

Nader onderzoek naar het incident is direct opgestart. De Pluimerstraat vanaf zijde Schuitendiep en Nieuweweg zijn enkele uren afgesloten voor onderzoek. Ook in de woning is onderzoek verricht. De politie zal in gesprek gaan met getuigen, ook worden er camerabeelden opgevraagd en vindt onderzoek plaats in de woning.