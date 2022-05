Ooit een auteur in het wild tegengekomen?

ASSEN – Op zaterdag 4 juni, de dag voor 1e Pinksterdag, krijg je die kans. Cor Faber en Ellen Bijma uit Vries organiseren dan een boekenboulevard. Ga je op 2e Pinksterdag zoals veel mensen naar de meubelboulevard, twee dagen eerder kun je dus de Boekenboulevard al bezoeken.

In de Buningzaal op de 3e verdieping van warenhuis Van Der Veen in Assen verzamelen zich zo’n 40 auteurs uit Assen en omgeving en uit heel Nederland. De meesten zijn auteurs die boeken uitgeven in eigen beheer.

Daar zijn de meest uiteenlopende genres bij. Van kinderboeken tot romans en van cultuur tot thrillers.

Je kunt nu als bezoeker praten met die auteurs, door hun boeken bladeren en als je een interessant boek tegenkomt, het kopen. De auteur wil er dan ook vast wel een handtekening voor je in zetten.

Wat je er bijvoorbeeld kunt vinden is het boek van Johan Wielaert: Final Blues, het verhaal van Harry Muskee en Cuby and the Blizzards.

Daarnaast is er een aantal workshops. Denk je er zelf al een tijdje aan om ook een boek te gaan schrijven of ben je daar misschien al mee bezig, een van de workshops gaat er over wat er voor komt kijken om je boek gepubliceerd te krijgen. Maar ook workshops over hoe je een goed verhaal kunt schrijven en je boek er aantrekkelijk en mooi uit kunt laten zien.

Ook komt aan de orde hoe je je manuscript veilig kunt stellen in geval je laptop de geest zou geven en je je manuscript dus kwijt zou zijn na misschien maanden werk.

Ook aan de kids wordt gedacht. Onder begeleiding van iemand die boeken illustreert, kunnen de kids meedoen met een workshop stripfiguurtjes tekenen. Hun werk kunnen ze dan mee naar huis nemen en vol trots aan de rest van de familie laten zien. Wie weet zit er een echte striptekenaar in spé tussen.

De workshops

Hoe zorg ik er voor dat mijn manuscript veilig is? 11:00-11:20 13:30-13:50

Hoe schrijf ik een boek? 11:30-11:50 14:00-14:20

Hoe geef ik een boek uit in eigen beheer? 12:00-12:20 14:30-14:50

Hoe geef ik een boek uit via een uitgeverij? 12:30-12:50 15:00-15:20

Hoe zorg ik er voor dat mijn boek er goed uit ziet? 13:00-13:20 15:30-15:50

Hoe teken ik een stripfiguurtje? (kinderen) 11:00-12:00 13:30-14:30

Vlak naast de Buningzaal is een gezellige horeca waar Johan en zijn mensen met plezier een kopje koffie schenken of je voorzien van een lekker broodje.

Toegang: gratis

Datum: 4 juni 2022

Tijd: 10:00 – 16:00

Locatie: Buningzaal 3e verdieping warenhuis Van Der Veen (tegenover Koopmansplein)

Organisatie: Cor Faber, cf1958@live.nl. 06 – 389 958 23. http://www.corfaber.nl

i.s.m. Koninklijke Uitgeverij Van Gorcum, Assen. https://www.vangorcum.nl

