RTV Westerwolde dankzij vrijwilligers weer goed te ontvangen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 19 mei, 08.00 uur door John Havinga

ONWEERSBUIEN + KANS HAGEL/WINDSTOTEN | MORGEN OOK ONBESTENDIG

Het wordt een warme dag met onweersbuien, met daartussen ook vrij zonnig weer. De eerste buiigheid trekt in de ochtend over. Dan volgt een pauze en vanmiddag gaat het opnieuw los. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, vanmiddag na de buien draaiend naar west en matig (3-4). Het wordt warm met maxima rond 25 à 26 graden. Vanavond wordt het droog en vannacht zijn er opklaringen en zakt het kwik tot rond 10 graden, met kans op wat nevel en mist.

Morgen krijgen we in de middag opnieuw onweersbuien en dat kan wel even een tijdje op zich laten wachten. Tot 15-16 uur zal het droog en vrij zonnig zijn, maar dan volgen er actieve onweersbuien, waarbij er tevens kans is op (zware) windstoten en hagel. De maximumtemperatuur ligt lager dan vandaag met 21 graden. Eerst is de wind zwak uit het oosten, in de middag tijdens en na de buien ruimend naar west en dan matig (3-4).

Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. De middagtemperatuur ligt rond 17 à 18 graden op zaterdag en zondag wordt het rond de 20 graden, de nachttemperaturen zijn in het weekend ongeveer 12 graden. Begin volgende week kunnen we weer enkele buien verwachten.