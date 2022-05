Uitdeelactie tijdens Fiets naar je Werk Dag

WINSCHOTEN, HOOGEZAND, APPINGEDAM – Fietsers in de omgeving van Appingedam, Hoogezand en Winschoten ontvangen vandaag een verrassing op weg naar werk of school. Tijdens de landelijke Fiets naar je Werk Dag deelt de provincie Groningen koeken uit aan de fietsers als bedankje omdat zij ook vandaag op de fiets stappen. Voor pech onderweg staat er een mobiele fietsenmaker langs de route.



De uitdeelactie in de ochtendspits (08.00 tot 09.00 uur) vond plaats in de omgeving van Appingedam en Winschoten. Wethouder Jurrie Nieboer (gemeente Oldambt) hielp in Winschoten mee bij het uitdelen. In de avondspits (16.00 tot 17.00 uur) is de actie op twee plekken langs het fietspad tussen Groningen en Hoogezand.



Mobiele Fietsenmaker

Als extraatje staat er ook een mobiele fietsenmaker langs de route van Winschoten en Hoogezand. Kleine reparaties of eenvoudig onderhoud kan de mobiele fietsenmaker direct ter plekke uitvoeren. Zo kunnen fietsers weer veilig verder de weg op. Denk hierbij aan het vervangen van een kapotte fietslamp, het aandraaien van een losse spaak of het spannen van de fietsketting.



Fiets naar je Werk Dag

Elk jaar in mei organiseert de Nationale Fiets Projecten Groep deze dag om fietsen op een leuke manier onder de aandacht te brengen. Met als doel dat zo veel mogelijk mensen op de fiets naar hun werk gaan. De provincie en Groningen Bereikbaar ondersteunen dit en doen graag mee door fietsers op een aantal locaties in de provincie te bedanken en te motiveren om te blijven fietsen.



Investeren in de fiets

Er liggen veel mooie fietspaden in Groningen. Als provincie investeren we in het aanleggen van goede fietsvoorzieningen en fietspaden voor zowel forensen als sportieve en recreatieve fietsers. Door de goede fietsverbindingen is het aantrekkelijk om de auto te laten staan en vaker de fiets te pakken.

